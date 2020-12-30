شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يسلم إيصالات جدية التصالح للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، توزيع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إيصالات سداد قيمة جدية التصالح على مخالفات البناء على عدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية «التصالح الحياة»، والذين انطبقت عليهم شروط المبادرة والتي أطلقتها مؤسستا «حياة كريمة وصناع الخير» تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجاً، برعاية وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الإجتماعي، وسيتم سداد باقي المبالغ المستحقة على المخالفين خلال الأيام المقبلة.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم للرئيس السيسي ومحافظ كفر الشيخ، مؤكدين أنهم يشعرون بالارتياح، بعد تسلمهم إيصالات السداد، مشيرين إلى أن الدولة تخفف العبء عن كاهل المواطن الفقير.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الدولة وأجهزتها تشعر بمعاناة المواطنين، وتقدم لهم وخاصة الفقراء كل الدعم، مشيراً إلى أنه تم سداد قيمة جدية التصالح للحالات غير اللقادرة والأولى بالرعاية «الأكثر احتياجاً، ومحدودي الدخل، وأهالي السجناء، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة والمطلقات، والعمالة غير المنتظمة، والعاطلين عن العمل، ومصابو الحروب والحوادث، وكبار السن»، من الذين تقدموا بأوراقهم في المركز التكنولوجي بكفر الشيخ، خلال الأيام التي تم الإعلان عن المبادرة الخاصة بكل مركز من مراكز المحافظة، وسيتم سداد كل المبالغ المستحقة المتبقية لكل حالة خلال الأيام المقبلة.