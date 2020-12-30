شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تنظم ندوة «اتحضر للأخضر» على صفحتها الرسمية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم وزارة البيئة في الساعة 10 من صباح غد ندوة ثقافية «اتحضر للأخضر»، على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك». وتتحدث الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة، عن آخر مستجدات مبادرة «اتحضر للأخضر» وما تحضر له الوزارة خلال الفترة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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