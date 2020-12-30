شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بـ«أداب الزقازيق» حول دور وحدة تعليم الكبار في ظل جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق، ورشة عمل مع المجلس التنفيذي لمحو الأمية بكلية الآداب، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع التعليم والطلاب ومستشار وحدة تعليم الكبار، والدكتورة ميرفت عسكر، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث.

حاضر في ورشة العمل الدكتور محمد عبدالله الفقي، مدير الوحدة، وذلك بحضور الدكتور عماد مخيمر، عميد الكلية، والدكتور أسامة عبدالباري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبده كساب، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور البسيوني جاد، المنسق لمشروع محو الأمية، والدكتور محمد مهدي، منسق وحدة تعليم الكبار، ومحمد عبدالحميد منسق هيئة تعليم الكبار بالجامعة.

دارت الورشة حول إجراءات تفعيل مشاركة الطلاب ودور المجلس التنفيذي في مشروع محو الأمية في ظل جائحة «كورونا»، ومناقشة نتائج الكلية في دورة أكتوبر 2020، وتثقيف وتوعية الطلاب لدورتي يناير وأبريل 2021.