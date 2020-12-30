شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 8 وحدات تجارية وإدارية ومهنية بـ«أكتوبر الجديدة» بأكثر من 15 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تم بيع 5 محلات تجارية و3 وحدات إدارية ومهنية بقطاع (ج) بمنطقة الـ800 فدان، وذلك في جلسة المزاد العلني ظهر اليوم حيث بلغت القيمية البيعية للمحلات والوحدات الإدارية بإجمالي 15 مليونا و672 ألف جنيه.

وأوضح النجار أن سعر متر البيع للمحال التجارية تراوح بين 54 ألف جنيه حتى 81 ألف جنيه للمتر المسطح، بينما تراوح سعر متر البيع للوحدات الإدارية والمهنية بين 20500 جنيه حتى 24500 جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة بيع وصيانة موبايلات وعطارة ومقلة وحدايد وبويات وأدوات منزلية ومنظفات، بينما تم طرح الوحدات الإدارية والمهنية بأنشطة مكتب للغات والترجمة ومكتب سياحة ومكتب استيراد وتصدير.

وأشار إلى أن جلسة المزاد حضرها ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.