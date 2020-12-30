شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يناقش آخر المستجدات والإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق، ومستشفيات قطاع الصحة، وهيئة التأمين الصحي؟ ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف، لتذليل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء الأربعاء، مع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية طب جامعة الزقازيق، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب عبدالمنعم مدير مرفق الإسعاف، وذلك بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد.

وخلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، والتأكد من توافر أسطوانات الأكسجين لسد حاجة المستشفيات ولمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، مطالباً بزيادة عدد الاسرة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس ،والمتابعة المستمرة للمخالطين للحالات المصابة والخاضعين لإجراءات العزل المنزلي.

كما اطمأن المحافظ على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لحالات الحوادث والطوارئ بالمستشفيات الحكومية والجامعية، مؤكدا أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا وتقديم الخدمات العلاجية للمرضي وللمترددين على المستشفيات.

وتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بعرض تقرير عن موقف المحافظة من حالات كورونا والتي ما زالت في حاله استقرار، حسب ما تم نشره من خلال إنفوجراف لوزارة الصحة، مؤكداً استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضي الأمراض المزمنة رغم تحويل عدد من المستشفيات داخل المحافظة لمستشفيات عزل.

واطمأن محافظ الشرقية، من الدكتور جمال سلامة مدير فرع التأمين الصحي، على مخزون المستلزمات الطبية ومدي كفايتها لعلاج مرضي كورونا الخاضعين للعزل بالمستشفيات التابعة للتامين الصحي أو حالات العزل المنزلي.

من جانبه استعرض الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب ،المجهودات المقدمة من جامعة الزقازيق لاستقبال ورعاية حالات كورونا ،وكذلك جاهزية جميع الاطقم الطبية وتوفير المستلزمات والأدوية.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس، كارتداء الكمامة الواقية والبعد عن التجمعات والاهتمام بالنظافة الشخصية للتغلب على الفيروس والخروج من هذه الازمة بسلام.

وفي نهاية الاجتماع قدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية وهيئات التمريض والعاملين بالقطاع الطبي، على مجهوداتهم الدائمة والمستمرة لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي الفيروس.