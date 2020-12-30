وكيل «تعليم قنا» يفتتح معرض وبانوراما إنجازات «إدارة قوص»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بانوراما ومعرض انجازات الادارات التعليمية الذي نظم بقاعة المديرية في حضور منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، وسعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء، ومصطفى قاسم، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية، والدكتور رجب احمد، وكيل إدارة العلاقات العامة، وممثلي الادارات التعليمية التسعة في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تعقيم للقاعة وارتداء الكمامات وتحقق التباعد بين العارضين واللوحات المعروضة.
تفقد الوكيل لوحات المعرض واستمع وناقش ممثل كل إدارة فيما حققته الإدارة خلال العام الدراسي الحالي من انجازات في ميادين التنمية المهنية والتفوق الدراسي والأنشطة والتجهيزات وما أحرزه طلاب الإدارة من مراكز متقدمة في المسابقات الوزارية ومن بينها مسابقات الالقاء والصحافة والاذاعة المدرسية والمسابقات الرياضية.
وأشار إلى أهمية تحفيز الطلاب المتفوقين وتشجيعهم لحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة ليلحقوا بأقرانهم من طلاب الثانوية العامة والتعليم الفني الذين كرمهم محافظ قنا في العام الدراسي المنقضي .
وأشاد بجهد المنظمين والإدارات العارضة مؤكدًا أن العمل الناجح والمتميز يلزمه فريق متعاون وطموح ولن يستمر نجاح أو يكتمل مالم يكلل بتضافر الجهود والتعاون البناء.
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