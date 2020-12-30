شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الداخلية تعلن مد فترة تركيب الملصق الإلكترونى حتى 30 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان وزارة الداخلية مد فترة تركيب الملصق الإلكترونى حتى 30 مارس 2021، كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات، وذلك إنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية، والتى يأتى ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم ، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الإحترازية منعاً لإزدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية، واستجابه لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني.

وأهابت الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الداخلية تعلن مد فترة تركيب الملصق الإلكترونى حتى 30 مارس المقبل

أعلنت وزارة الداخلية مد فترة تركيب الملصق الإلكترونى حتى 30 مارس 2021، كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات، وذلك إنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية، والتى يأتى ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم ، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الإحترازية منعاً لإزدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية، واستجابه لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني.

وأهابت الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.

النائب العام يغلق قضية مقتل جوليو ريجينى لعدم معرفة الفاعل

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في الواقعة قد بدأت بتاريخ 3-2-2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن- واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت «النيابة العامة» خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل، وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.

الرئيس السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لمحطات المياه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات الري على مستوى الجمهورية، خاصةً جهود تطهير وتبطين الترع والمصارف، فضلاً عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعي والصرف الصحي.

وفى هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملاً مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

الخارجية تدين استهداف مطار عدن أثناء وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة

أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء استهداف مطار عدن بالجمهورية اليمنية الشقيقة أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشقاء اليمنيين.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على موقفها الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.

مجلس العموم البريطانى يمرر اتفاقية بريكست بين لندن وبروكسل بأغلبية 448 صوتا

صوت البرلمان البريطاني "العموم" على اتفاقية التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل، ووافق الأغلبية 448 صوتا على مقابل 73 صوت يرفضها.

مشروع قانون الموافقة على اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في القراءة الثانية بأغلبية 521 صوتًا مقابل 73 - أغلبية 448.

وقال بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، لأعضاء البرلمان اليوم الأربعاء أثناء مناقشتهم اتفاقية "بريكست" إن اتفاق التجارة البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل يقدم "قرارًا تاريخيًا" يجعل البلاد "جارًا صديقًا" للاتحاد الأوروبي.

"الهجرة" تعلن جدولة جديدة لمواعيد سفر المصريين العالقين بالإمارات للكويت

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن جدولة رحلات المصريين المسافرين إلى دولة الكويت، عقب إعادة فتح الطيران الكويتي يوم 2 يناير، بحسب ما قررت السلطات الكويتية، وذلك استمرارا لعمل غرفة عمليات وزارة الهجرة في متابعة العالقين المصريين بدولة الإمارات خلال عودتهم إلى دولة الكويت عقب تعليق حركة الطيران الكويتي، والتواصل والتنسيق بين وزارة الهجرة، ووزارة السياحة والآثار.

وكشفت وزيرة الهجرة عن أنه تم تحديد مواعيد سفر جديدة لدولة الكويت للمصريين العالقين بالإمارات، مشيرة إلى أن الشركات قد أخطرت نحو أكثر من 1500 من المصريين العالقين بمواعيد سفرهم الجديدة.