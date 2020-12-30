شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدين استهداف مطار عدن أثناء وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء استهداف مطار عدن بالجمهورية اليمنية الشقيقة أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشقاء اليمنيين.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على موقفها الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.
وشددت على أن مِثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المُضي قُدمًا في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جِسام، سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا لاتفاق الرياض والمرجعيات المُتفق عليها.
وأعربت مصر عن تضامنها مع اليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، في هذا المُصاب الأليم، معبرة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.
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