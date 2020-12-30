محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تم بيع 5 محلات تجارية و3 وحدات إدارية ومهنية بسنتر قطاع "ج" بمنطقة الـ 800 فدان، وذلك في جلسة المزاد العلني ظهر اليوم حيث بلغت القيمة البيعية للمحلات والوحدات الإدارية بإجمالي 15 مليونا و627 ألف جنيه.
وأضاف النجار، أن سعر متر البيع للمحال التجارية تراوح بين 54 ألف جنيه وحتى 81 ألفا للمتر المسطح، بينما تراوح سعر متر البيع للوحدات الإدارية والمهنية بين 20500 حتى 24 ألف جنيه.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحلات المباعة بأنشطة (بيع وصيانة موبايلات - عطارة - مقلة - حدايد وبويات - أدوات منزلية ومنظفات)، بينما تم طرح الوحدات الإدارية والمهنية بأنشطة (لغات وترجمة - مكتب سياحة - استيراد وتصدير).
كانت هذه تفاصيل خبر المتر التجاري بـ 81 ألف جنيه.. بيع 8 محلات ووحدات إدارية في أكتوبر الجديدة بـ 15 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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