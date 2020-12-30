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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
قالت منظمة الصحة العالمية، إن الإحصائيات العلمية أثبتت أن المدخنين الذين بدأوا في شرب السجائر خلال فترة المراهقة واستمروا في التدخين لـ 20 عامًا أكثر عرضة للوفاة المبكرة، وذلك بمقدار 20 إلى 25 عاما مقارنة بغير المدخنين.
وأوضحت المنظمة، في منشور توعوي لها، أن نسبة المدخنين الذين بدأوا التدخين في سن المراهقة هي 70% من إجمالي عدد المدخنين حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: التدخين لهذه الفترة يجعل صاحبه أكثر عرضة للوفاة المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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