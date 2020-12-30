الصحة العالمية: التدخين لهذه الفترة يجعل صاحبه أكثر عرضة للوفاة المبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الإحصائيات العلمية أثبتت أن المدخنين الذين بدأوا في شرب السجائر خلال فترة المراهقة واستمروا في التدخين لـ 20 عامًا أكثر عرضة للوفاة المبكرة، وذلك بمقدار 20 إلى 25 عاما مقارنة بغير المدخنين.

وأوضحت المنظمة، في منشور توعوي لها، أن نسبة المدخنين الذين بدأوا التدخين في سن المراهقة هي 70% من إجمالي عدد المدخنين حول العالم.​