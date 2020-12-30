شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 546 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت حملات إدارة مرور أسوان، الاربعاء، عن ضبط 546 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 14 سائقًا ثبت بإجراء التحاليل تعاطيهم موادا وأقراصًا مخدرة، حشيش وبانجو وأفيون، كما تم ضبط 2 دراجة نارية وتوك توك دون تراخيص.

كما تم التصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 91 حالة عدم قبول التصالح، و117 مخالفة تجاوز السرعة، و115 مخالفة متنوعة.