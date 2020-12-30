شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يدين العملية الإرهابية التي استهدفت مطار عدن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العملية الإرهابية التي استهدفت مطار عدن، أثناء هبوط طائرة رئيس الحكومة اليمنية وأعضائها؛ مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
وقال مفتي الجمهورية، في بيان، إن جماعات التطرف والإرهاب دائمًا ما تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في كل البلدان حتى تكون لقمة سائغة لها.
وأضاف أنه على الشعب اليمني أن يتحد ويقف صفًّا واحدًا مع حكومته، من أجل مواجهة كل المحاولات التي تسعى إلى إثارة الاضطرابات في البلاد.
وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى اليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، في ضحايا العملية الإرهابية، داعيًا الله أن يحل الأمن والأمان على أوطاننا جميعًا.
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الوضع في مصر
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اصابات
135,233
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تعافي
111,040
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وفيات
7,520
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