شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم السويس»: تعقيم المدارس استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التربية والتعليم بالسويس بتعقيم الفصول بمدارس المحافظة، في إطار توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وتعليمات محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وجاء تعقيم مدارس المديرية ضمن اتباع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها «التربية والتعليم» للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.