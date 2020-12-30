شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي فيصل بالسويس تتابع إجراءات تسجيل العاملين بالتأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حى فيصل، بمتابعة إجراءات تسجيل العاملين برئاسة الحى فى منطومة التأمين الصحي الشامل مع فريق إدارة فيصل بواسطة الدكتورة أسماء إبراهيم، ونيفين محمد محمود. وكانت مديرية الصحة بالسويس دعت المواطنين بالمحافظة إلى التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيتم تطبيقه في محافظة السويس قريبا. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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