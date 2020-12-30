شكرا لقرائتكم خبر عن التفاح الأغلى والطماطم الأرخص.. أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأربعاء: ‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ2.5 جنيه، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة بـ6.5 جنيه، والجزر بـ8 جنيهات، والخيار بـ5.5 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومي بـ4 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومى بـ6.5 جنيه للكيلو. ‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ5 جنيهات والليمون بـ11.5 جنيه. - الفاصوليا الخضراء بـ7 جنيهات. - التفاح السكرى بـ23 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ7 جنيهات. ‏‎‏‎- الموز البلدي بـ12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالي بـ23 جنيها. ‏- الباذنجان الأبيض بـ5 جنيهات. - البسلة بـ9 جنيهات. - الفاصوليا الخضراء بـ7 جنيهات. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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