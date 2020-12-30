شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مدّ المهلة حتى 30 مارس.. كُل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة حتى 30 مارس 2021، كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات، بدلاً من غدًا الخميس، 31 ديسمبر.

في نوفمبر الماضي، اتجهّت وزارة الداخلية، لتفعيل «الملصق الإلكتروني»، باعتباره أحد أهم خطوات تطبيق منظومة المرور الإلكترونية الكاملة، عن طريق إلزام تركيب وتعميم الملصق الإلكتروني على زجاج السيارات، بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط المروري.

«المصري اليوم» ترصُد عدد من المعلومات عن أهمية الملصق الإلكتروني..

1. يتم وضع الملصق الإلكتروني على الزجاج الأمامي للسيارة.

2. يحتوي الملصق على رقم المركبة، وبياناتها المسجلة إلكترونيًا.

3. إذا حاولت نزعه، يتلف تمامًا.

4. يصرف لكل سيارة ملصق إلكتروني واحد.

5. لكل سيارة ملصق محدد، لا يجوز أن تسير بدونه، وتُمنع محاولات التلاعب فيه.

6. ينص قانون المرور الجديد بضرورة وضعه، إذ تصل غرامة المخالفين في تركيبه أو إتلافه بين 4 إلى 8 آلاف جنيه.

7. لا يضطر ضابط المرور إلى إيقافها بالكمائن.

8. يُسهل الملصق حصر أماكن الكثافات المرورية، والتعامل معها.

9. يسهم الملصق في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا.

10. يساهم الملصق أيضًا في تحديد وضبط السيارات المسروقة بشكل سريع.

11. يرفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني، ما يضمن سرعة ضبطها.

12. يتم تحديد المخالفات من خلال بدقة.

13. يرفع مستوى السلامة المرورية ويحد من حوادث الطرق.