شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن حقيقة غلق المنشآت التجارية من الأربعاء حتى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، أنه لا صحة تماماً لما تداولته صفحات التواصل الإجتماعي بغلق المنشآت التجارية من العاشرة مساء اليوم الأربعاء وحتى صباح يوم الجمعة القادم.
ناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم الإنسياق وراء مروجو الشائعات المغرضة والأخبار المغلوطة البعيدة كل البعد عن الحقيقة، والتي يتم تداولها بشكل خاطئ لإثارة الرأي العام، وخاصة أننا نواجه أزمة تتطلب منا جميعاً التكاتف والتعاون للخروج منها بسلام.
أهاب المحافظ برواد ومتابعي صفحات التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وتصريحات تخص الوضع الحالي أو غيره من موضوعات تتعلق بالصالح العام وتهم قطاع كبير من المواطنين وعدم الاعتداد بأية أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمي وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.
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