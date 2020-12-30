شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصرف الزراعي بمطروح يتابع أعمال حفر بئرين بسيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس على محيي الدين مدير عام الصرف الزراعي بمطروح، أنه جاري متابعه وتفقد أعمال الحفر لبئرين لحل مشكلة الصرف الزراعي بسيوة، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية والري بواحة سيوة.

وأضاف أنه تم المرور للتأكد من سلامة الأعمال ومدى مطابقتها للمواصفات، بالإضافه إلى المرور على موقع بئر مشندت الإنتاجي العميق، للوصول بالحفر بالدقاق حتى عمق ٢٢٠ متر مع خروج كامل لسائل الحفر، كما تم المرور أيضا على موقع بئر الطبو الإنتاجي العميق الوصول بالحفر بالدقاق حتي عمق ٢١٦ متر مع خروج كامل لسائل الحفر، وذلك ضمن مشروع تطوير واحة سيوة.