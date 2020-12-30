شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تطلق التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الادارة المركزية للحجر الزراعي، إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالحجر الزراعي المصري، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه تم البدء في أول مرحلة من تكويد المزارع إلكترونيًا بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي.

وناشد رئيس الحجر الزراعي، كل الشركات والجهات المعنية بتصدير واستيراد الحاصلات الزراعية، بالإسراع في التسجيل وتفعيل حساباتهم على موقع الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، عبر الرابط: www.capq.gov.eg.

وأوضح «العطار»، أن تلك المنظومة تستهدف رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، فضلا عن زيادة القدرة على النفاذ على الاسواق الخارجية وفتح أسواق خارجية جديدة، وزيادة الثقة في الحاصلات الزراعية المصرية، إضافة إلى رفع القيمة التسويقية للمنتج المصري.

وأشار رئيس الحجر الزراعي المصري إلى أن ذلك النظام سيساهم في تطوير المزارع، بحيث سيكون لكل مزارع برنامج خاص لادارة مزرعته يتم من خلاله إتاحة الإرشادات والزراعية حول المعاملات والممارسات الجديدة للمحصول في مواعيدها، بالإضافة إلى تطبيق نظم المكافحة المتكاملة للآفات، وتقليل استخدام المبيدات، كذلك ضمان جودة الحاصلات الزراعية، فضلا عن الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الاستشارات الفنية.