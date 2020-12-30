شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط: صلاة عيد الميلاد في المنازل بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط وديرالقديسة دميانة، إنه تقرر الاقتصار في الصلاة لكل شخص من الأقباط من منزله في ليلة رأس السنة وليلة العيد، وتقتصر الصلاة ليلة العيد بكل كنائس المحافظة على كاهن الكنيسة و5 أفراد معه من شمامسة الكنيسة، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تقرر منع أي تجمعات في الكنائس والالتزام عمومًا بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مهنئًا كل شعب مصر بالعام الجديد، داعيًا الله أن يكون عام سلام وأمان قائلا: «نصلي في هذه الأيام وندعو الله أن يرفع عنا هذه الغمة لنعيش جميعًا في أمان وراحة بال».