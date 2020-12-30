شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تنفيذ 83 مشروعًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بتكلفة 280 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه جاري تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» التي تشمل مرحلتين بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وباعتمادات 280،7 مليون جنيه، حيث جارى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا باستثمارات 82.7 مليون جنيه.
وأضاف، في تصريحات، أنه جارى طرح مشروعات المرحلة الثانية بإجمالى 53 مشروعا وباعتمادات 198 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مبادرة «التصالح حياه» من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل غير القادرين الفئات الأكثر إحتياجاً بتكفل مخالفات البناء لهم.
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