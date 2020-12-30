شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يناشد مخالفي البناء سرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن منظومة عمل التصالح في مخالفات البناء، تكثف من عملها بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المقررة للتصالح والتي تنتهي غدًا الخميس.
وأشار الزملوط، إلى أن إجمالي الطلبات التي تلقتها المنظومة حتى الآن بلغ ٩١٢ طلبًا، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات، وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدا إن المراكز التكنولوجية بكافة مراكز المحافظة تستقبل طلبات المواطنين خلال ساعات العمل الرسمية، وخلال الفترة المسائية، للتيسير على المواطنين ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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