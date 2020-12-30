شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء دور الحضانة من رسوم الدفاع المدني في الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إعفاء الجمعيات من الرسوم المقررة للدفاع المدني، والإطفاء اللازمة لتجديد التراخيص، لدور الحضانة، وكذلك للتراخيص الخاصة بانشاء حضانات جديدة.

وقال محمد منير العديسى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، إن هذا القرار يأتى في ظل قلة الموارد المالية للجمعيات والتزامتها من أجور وتأمينات وكهرباء ولقلة الاشتراكات لقرار غلق تلك الحضانات، في ظل جائحة كورونا، والتي تأثرت بها تلك الجمعيات، والعاملين بها.

وأوضح، أنه من المقرر بدء تدريب العاملين بالحضانات الأهلية في 3 مراكز كمرحلة أولى على طرق استخدام طفايات الحريق، والإجراءات السليمة لمحاصرة الحرائق حال نشوبها، إضافة إلى كيفية التعامل الأمثل لإخلاء المحيطين لضمان سلامة الأفراد والمنشآت، مشيراً إلى أهمية الدورات للتيسير على رؤساء مجالس الإدارات استكمال إجراءات التراخيص من خلال توافر الإشتراطات ومعايير السلامة والأمان، في مواجهة الحرائق وحالات الطوارئ، وذلك في إطار جهود إدارة الحماية المدنية ودعمها المستمر لتأمين المنشآت ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى.