شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطهير وتعقيم المدارس والأبنية الحكومية بدسوق لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال تطهير وتعقيم المدارس والأبنية الحكومية بمدينة دسوق لمواجهة كورونا.

وشهدت شوارع قرى ومدينة دسوق بالتنسيق مع وحدة الملاريا بدسوق أعمال الرش والتطهير، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى رش أبنية المصالح الحكومية والمدارس وشوارع المدينة والقرى بين ورديات اعمال النظافة الصباحية والمسائية، واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي، واستمرار العمل على رش وتطهير وتعقيم شوارع القرى والمدينة بدسوق ضمن الإجراءات الوقائية الاحتزارية لمواجهة فيرس كورونا.

وقالت «ماضي» إنه تم القيام بأعمال حملات رش وتطهير المصالح والمدارس ومكاتب البريد والمواقف واماكن الباعة الجائلين بالمدينة والقرى وتطهير ماكينات الصرف الالي وأمام البنوك ومحطة القطار والشوارع الرئيسة والفرعية وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية وجارى المتابعة يومياً تباعاً تحت إشراف نواب رؤساء المركز والمدينة ورؤساء الاحياء ووحدة الملاريا وذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا.