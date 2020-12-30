شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس العموم البريطانى يمرر اتفاقية بريكست بين لندن وبروكسل بأغلبية 448 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوت البرلمان البريطاني "العموم" على اتفاقية التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل، ووافق الأغلبية 448 صوتا على مقابل 73 صوت يرفضها.

مشروع قانون الموافقة على اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في القراءة الثانية بأغلبية 521 صوتًا مقابل 73 - أغلبية 448.

وقال بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، لأعضاء البرلمان اليوم الأربعاء أثناء مناقشتهم اتفاقية "بريكست" إن اتفاق التجارة البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل يقدم "قرارًا تاريخيًا" يجعل البلاد "جارًا صديقًا" للاتحاد الأوروبي.

وأشاد رئيس الوزراء بالصفقة المبرمة عشية عيد الميلاد ، بحجة أنها تمثل "كيف يمكن لبريطانيا أن تكون أوروبية وذات سيادة في نفس الوقت" ، بالإضافة إلى الإشادة بالمفاوضين لتأمينها "بسرعة مذهلة "في ظل جائحة".

على الرغم من الرد العدائي على الصفقة من قبل قادة صناعة الصيد وأصحاب القوارب ، أعلنت اللجنة الاستشارية القانونية أنها "تحافظ على سيادة المملكة المتحدة". يمثل الحكم الصادر عن ما يسمى بـ "غرفة النجوم" التابعة للمجموعة - والتي كانت تتعمق في التفاصيل الدقيقة لاتفاقية التجارة المكونة من 1246 صفحة - دفعة قوية لجونسون.

ومثلت مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤيدة لبريكست ، والتي يُعتقد أنها مكونة من حوالى 70 نائبا من حزب المحافظين ، شوكة ثابتة في ظهر تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال وقتها المضطرب في رئاسة الوزراء.