شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 يودع النرويج بكارثة طبيعية تبتلع المنازل والسكان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب هبوط أرضى كبير، فى انهيار العديد من المنازل فى بلدية جيردروم فى النرويج، فى الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، فيما قامت قوات الإنقاذ بإجلاء الشكان الذى بلغ أعدادهم ما بين 150 إلى 200 شخص من المنطقة ونقلت عدداً من المصابين إلى المستشفيات، بعد تلقى الشرطة إنذاراً بحدوث انهيار أرضى نحوى الساعة الرابعة صباح اليوم.





ووفقا لموقع VN النرويجى، قال روجر بيترسين، المسؤول فى خدمة الإنقاذ، إنه لا يوجد شخص مفقود بعد الحادثة، فيما قالت شيتيل رينجسيت، من الشرطة، إن جميع خدمات الإنقاذ فى الموقع وتعمل على إجلاء السكان.

وأشار الموقع، إلى أن عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى أوسلو الجامعى بعد إصابتهم بسبب الانهيار، مشيرا إلى أن المصاب الأول وصل فى الساعة السادسة والنصف صباحا، وقال أندش باير، المتحدث باسم المستشفى: "أعلنا حالة الطوارئ باللون الأحمر، ما يعنى أننا نطلب موارد إضافية، حيث نتأهب لاستقبال عدد كبير من الجرحى".





كما أعلن مستشفى Ahus حالة الطوارئ والتأهب القصوى، واستقبلوا 3 مصابين حتى الآن. ولا يزال العدد الإجمالى للمصابين غير واضح، لكن 5 أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى.





وأشار الموقع النرويجى، أنه لا تزال المنطقة معرضة لخطر الانهيارات الأرضية، حيث استدعى خبراء الجيولوجيا من هيئة المياه والطاقة النرويجية لتقييم الوضع ومعرفة متى يكون دخول المنطقة آمناً، كما توجد نحو 40 سيارة إسعاف فى الموقع المحيط بالحادث.

وتحتوى المنطقة على تربة طينية وشكل من أشكال الطين، يمكن أن يغير قوامه من الحالة الصلبة إلى الشكل السائل، وشهدت المنطقة كثيراً من الانهيارات فى المنطقة على مر السنين، فيما لا يزال سبب الانهيار الجديد مجهولا.

من جانبه، وقال أندش أوستنسين، أن طاقم الأزمات فى البدية، كان يتولى نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى فندق فى المنطقة، مشيرا إلى أنه تم ملء ثلاث حافلات، وقامت المروحيات بنقل المصابين إلى المستشفيات، وآخرون تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف، مؤكدا: "الوضع مأسوى، الناس فى حالة صدمة.. إنها كارثة كبيرة".



