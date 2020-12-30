شكرا لقرائتكم خبر عن الزرافة سونسون تستقبل زوارها بحديقة الحيوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، إقبالا من الزوار على بيت الزرافة "سونسون" وسط حالة من البهجة والفرحة ، فيما تسأل البعض عن الزرافات الجديدة.

ولازالت الزرافات الجديدة فى مسكنها الخاص الذى أعدته الحديقة خصيصا لها ، حيث تخضع الزرافات لفترة حجر بيطرى للاطمئنان عليها قبل خروجها للجمهور.

واستقبلت حديقة الحيوان بالجيزة ، 3 زرافات جديدة، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية، بعد موت ذكر الزرافة، وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لاستيراد زرافات جديدة باعتبارها أحد الحيوانات التى تحظى بشعبية كبيرة من زوار الحديقة.

وبيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد عن 2 فدان، و يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال ، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

يأتي استقبال الزرافات الجديدة بعد التعاقد على 2 زرافة أنثي وواحد ذكر زراف للحديقة، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

