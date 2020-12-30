شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل تعديات بمصر القديمة وتغلق مقاهى مخالفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من إزالة التعديات والاشغالات أسفل كوبرى العاشر بجوار مركز الـ محمود الطبى بشارع كورنيش النيل بحى مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية، وذلك فى إطار الجهود التي تبذلها محافظة القاهرة لرفع كفاءة المنطقة .

شنت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس برئاسة اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، عدة حملات شملت شوارع "أحمد عرابى، إبراهيم عبدالرازق، وشارع عثمان، استهدفت المقاهى المخالفة، ورصد مخالفات البناء والمحال الغير مرخصة، وتم مصادرة عدد من الشيش، وغلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، كما تم غلق عدد من المحال المخالفة للاشتراطات وتوقيتات الغلق.

كما أسفرت الحملة عن غلق سنتر الجمهورية بمنشية التحرير، وتم رفع الإشغالات بشوارع "شارع مصطفى منير النعام القديم - شارع عزيز المصري - وشارع عبدالحميد عثمان - وشارع منشية التحرير - وشارع سليم الأول".

وفى السياق، نفذت إدارة المحلات حملة أسفرت عن غلق وتشميع ورشتين بدون ترخيص و3 مقاهي بشارع عبد الحليم محمود وتم ضبط عدد من الشيش الممنوع تداولها ومخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تم رفع جميع الاشغالات والحواجز الحديدية من شارع عبد الحليم محمود وشارع جمال عبد الناصر، حيث حذر اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى عين شمس سكان الحى من وضع حواجز حديدية لحجز أماكن انتظار السيارات بالشوارع، وأن ذلك يعرض الفاعل لمحاضر إتلاف رصف ومحاضر بيئة.



غلق محال ومقاهى مخالفة بعين شمس



غلق محال ومقاهى مخالفة بعين شمس



غلق محال ومقاهى مخالفة بعين شمس



إزالة تعديات بمحافظة القاهرة

إزالة تعديات بمحافظة القاهرة