شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الطيران تمنح مطار القاهرة شهادة تجديد الترخيص الدولى لمدة ثلاث سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، منح سلطة الطيران المدنى المصرى مطار القاهرة الدولى، شهادة الترخيص للعمل كمطار دولى لمدة 3 أعوام، وذلك وفقا للمتطلبات والشروط الدولية التى تعتمدها سلطة الطيران المدنى، للموافقة على منح المطارات المصرية للعمل كمطارات دولية.

وأضافت المصادر أن موافقة سلطة الطيران المدنى على تجديد الاعتماد لمطار القاهرة، جاءت فى إطار التطوير والتحديث الذى شهده مطار القاهرة الدولى طوال السنوات الماضية، ما يجعله دائما فى مصاف المطارات الدولية فى العالم.

يذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزام المطارات بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية، والتى تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية للطيران.