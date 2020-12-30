شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشن حملات فى المحافظات لإزالة 29 حالة تعدى على النيل والترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مصلحة الرى ممثلة فى قطاعى تطوير وحماية نهر النيل، والرى، حملات بمحافظات الجمهورية ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضى وإزالة التعديات على أملاك الرى والنيل، حيث تم تنفيذ 29 قرار منهم 25 قرار ازالة بدائرة الإدارات العامة للرى، و4 قرارت بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.