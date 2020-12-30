شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع موقف تأهيل الترع والأعمال المخطط تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط والمهندس شحته ابراهيم رئيس مصلحة الرى، لمتابعة موقف تأهيل الترع والأعمال المخطط تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح عبد العظيم أن هناك لجنة التنسيقية بين وزارتى الرى والإسكان بشأن ملف الصرف الصحى على قمة أولوياتها تنفيذ مبارة رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الحكومة، الذى يهدف إلى زيادة نسبة تغطية الصرف الصحى للقرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذى يستهدف العزب والنجوع والكفور والتوابع الأخرى، وذلك فى إطار تحسين جودة الحياة الصحية والبيئية للمواطنين بالمناطق الريفية.

أضاف أنه تم الاتفاق على العديد من النقاط المتعلقة بخطة مياه الشرب والصرف الصحي واجراءات ترشيد المياه والمشروعات المنفذة بالشراكة بين الوزارتين ومنها مشروع توسعات محطة تنقية أبو رواش بالجيزة ومبادرة زيادة العائد الـمائى لانهاء 54 محطة معالجة صرف صحى بالوجه القبلى، وكذلك العمل على الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون م/3 يوم.

وأوضح عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، موضحاً أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

كما أوضح عبد العاطي أن الدولة أعطت أولويه لقري مبادرة "حياه كريمه" والتي تستهدف القري الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

وأكد عبد العاطى على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان لإنهاء التنفيذ في المواعيد المحددة ، مشيراً للمردود الكبير الذى يحققه هذا المشروع فى مجال تحسين إدارة المياه ، بالاضافة للمردود البيئى والاقتصادى والاجتماعى.