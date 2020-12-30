شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تكلف المستشارة شيماء الحديدى لمباشرة إجراءات الاتهام أمام المحكمة التأديبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باشرت صباح اليوم الأربعاء المستشارة الدكتورة شيماء الحديدي، إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية ببورسعيد.

يأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية نحو ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، ودعمها في تولي المناصب القيادية طبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة – ذلك بحسب مدير إدارة الإعلام، المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.

جدير بالذكر، أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن: " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

المستشارة شيماء الحديدى