شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالمنوفية تتابع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية حملة مكثفة على مصانع وشركات المنطقة الحرة بشبين الكوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكذلك متابعة أحوال العمال بهذه المنشآت.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة للمتابعة المستمرة للمنشآت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وأعمال التعقيم والتطهير اليومى للأجهزة والمعدات للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد العمالة بما يتناسب مع تلك الإجراءات والضوابط.

وأوضح على حامد الزقم وكيل المديرية أهمية متابعة الإجراءات الاحترازية لحماية العمال بهذه المنشآت من حيث التعقيم المستمر وتوفير الكمامات والقفازات للعمال بشكل منتظم عند دخول أماكن العمل والخروج منه، وكذلك أعمال تطهير وسائل المواصلات، والتوعية والتثقيف للتعامل مع هذا الفيروس.

كما شهد وكيل المديرية تسليم عقود عمل للشباب وراغبى العمل بهذه المنشآت، حيث تم تعيين 45 من خريجات مراكز التدريب التابعة للمديرية و 60 من راغبى العمل المتقدمين للمديرية منهم 7 من ذوي القدرات الخاصة.

شارك فى الحملة علا الباز مدير مكتب التشغيل بشبين الكوم، والكيميائى محمد عبد الله كامل، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.