شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تعلن انطلاق معسكر "اتكلم عربى" لأطفال المصريين بالبحرين 8 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، يومى 8 و 9 يناير المقبل، معسكر جديد "أون لاين" لأطفال المصريين بالخارج المقيمين فى مملكة البحرين وأعمارهم بين 6 ل 14 سنة.

وعن المعسكر قالت الوزارة:"فرصة جديدة نعرف معلومات أكتر عن بلدنا الجميلة مصر، ونلعب ونتعرف على أصحاب جداد ونكتشف حاجات أكتر عن نفسنا" .

ودعت وزارة الهجرة أطفال المصريين بالخارج المقيمين فى البحرين التسجيل عبر الرابط التالىhttps://forms.gle/aqs5wX4Kr4ZNxfZg6

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربى"، التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون من اليوم أحد المبادرات القومية والتى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وقد كلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

