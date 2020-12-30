وزارة الأوقاف تعلن اعتماد 43 خطيبًا بنظام المكافأة على بند تحسين المستوى المادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف اعتماد 43 خطيبًا بنظام المكافأةعلى بند تحسين المستوى المادي، حيث اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ( 43) خطيبًا في الاختبارات النهائية لمسابقة خطباء المكافأة الراغبين في بند التحسين وهم: 1. محمد محمد جبر أبوعلفة البحيرة 2. عبد العزيز محمد عبد العزيز زيد كفر الشيخ 3. محمود صلاح السعدني عبد العال القليوبية 4. طارق عبد الله حسن حافظ القليوبية 5. علي على مصطفي محمد البحلاق الشرقية 6. حازم محمد عسر علي البحر الأحمر 7. شعبان عبد المحسن إبراهيم عبد المحسن الغربية 8. جمال سادات سادات عمر عرفه دمياط 9. أحمد حامد عبد ربه محمود الدقهلية 10. محمد جمال محمد الديداموني الدقهلية 11. بلال السيد محمد محمد السنهوري البحيرة 12. علاء الدين عبد العليم عثمان عبد الجواد المنيا 13. حماده محمد عبد الصادق علي كفر الشيخ 14. محمود محمد صبحي محمد القليوبية 15. محمد اسماعيل سيد أحمد الحبيبي الغربية 16. رزق عيد إسماعيل على الدقهلية 17. محمد حامد عبد الستار هاشم الجيزة 18. رفعت محمد عبد الحليم ابراهيم الجيزة 19. عوض فضيلة عوض فضيلة البحيرة 20. محمود عبد النبي محمد شريف البحيرة 21. عبد الفتاح عبد العزيز مكي برسي الأقصر 22. محمود ربيع امير محمد الأقصر 23. محمد شعبان راضي عبد العزيز المنيا 24. محمود عطا محمد سيد أحمد كفر الشيخ 25. محمود علي محمد الشامي كفر الشيخ 26. نعمان عبد اللطيف صالح الغربية 27. أسامة علي بخيت نصار سوهاج 28. علي السيد حميد علي سوهاج 29. جابر سيد عبد العزيز عوض عفيفي بني سويف 30. عسقلاني صالح فنجرى جمعه المنيا 31. فتحي سيد محمد أحمد القليوبية 32. حسام أحمد علي محمد الفيوم 33. مصطفى محمد عبد الفتاح الشافعي الغربية 34. صبري الصادق عبد العال أحمد الشرقية 35. أحمد عبد العليم عبد الله نصر الشرقية 36. محمد يحيي أنور محمد سوهاج 37. مروان عارف سليم حسن سوهاج 38. عبد الرازق محمد عبد الرازق سالم الدقهلية 39. السيد عبد الغفار غازي السيد بور سعيد 40. حسين محمد عبد الرحيم عبد العال بني سويف 41. أحمد عبد المجيد عبد الوهاب محمود بني سويف 42. شوقي كامل توفيق حسن البحيرة 43. أبو اليزيد عبد السلام عبد العاطي الإسكندرية

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