النيابة: عصابة سرقت "ريجيني" بالإكراه وتوفوا خلال محاولة الشرطة ضبطهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

باشرت "النيابة العامة" التحقيقات في واقعة العثور على متعلقات الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامية 24 مارس لعام 2016.

وكشفت التحقيقات وفق بيان للنيابة، عن ارتكاب أفراد العصابة الإجرامية، جرائم سرقة مواطنين وأجانب بالإكراه منهم إيطالي الجنسية خلاف المجني عليه في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار سنوات وحتى شهر مارس 2016 والتي انتهت منها -بناءً على أدلة متساندة- إلى ارتكاب خمسة أفراد من تلك العصابة جريمة سرقة متعلقات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به، ووفاتهم خلال محاولة الشرطة ضبطهم.

وأفردت النيابة، تحقيقًا مستقلًّا في واقعة وفاتهم باعتبارها واقعة مستقلة، حققت فيها مدى تجاوز الشرطة معهم خلال مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية أثناء محاولة ضبطهم، وسوف تعلن "النيابة العامة" ما آلت إليه هذه التحقيقات في بيان مستقل.

كان النائب العام أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه/ جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة "بقطاع الأمن الوطني" في تلك الواقعة من الأوراق.

وأمر النائب العام أيضا، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.