"الأمن العام" يكشف غموض العثور جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في كشف غموض العثور جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة، وتبين بأن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة لسوء سلوكها.

تلقى قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغاً بالعثور على جثة 26 سنة، ربة منزل، ونجلها 3 سنوات، بشقة بدائرة القسم، وما قرراه شقيقيها كلاً من "عامل"، 32 سنة وسائق توك توك، 23 سنة، مقيمان بالشقة محل البلاغ، وأن المجني عليها مُطلقة، وتقيم برفقتهما بالشقة سكنهما وأنه أثناء عودة الأول من عمله تقابل مع شقيقه الثاني ولدى صعودهما للشقة عثرا على جثتها ونجلها وأضافا بعدم تواجد نجل اخر لها 4 سنوات .

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المُبلغ الثاني .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطه .

بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة لسوء سلوك المجنى عليها وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وقام بخنق المجنى عليها حتى فقدت الوعى ثم قام بذبحها و نجليها ووضع جثة أحدها 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة واستقل "توك توك" خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية وألقى الحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس .

كما أضاف بإلقاء جثة نجل شقيقته الأخر بالترعة لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف .

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.