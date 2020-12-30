شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين شمال سيناء»: تعميم منظومة الغاز الطبيعي بالمخابز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن علاء الدين سمرى، مدير عام التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة شمال سيناء، عن تعميم منظومة تشغيل المخابز بالغاز الطبيعى (بدلا من السولار) وفقا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية، بتعميم الغاز على جميع المخابز على مستوى الجمهورية .

وأضاف، أن العام الجديد يشهد تنفيذ المرحلتين الأولى الثانية لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المخابز، حيث يتم توصيله إلى 22 مخبزا بالعريش خلال 3 شهور في المناطق الموصل بها شبكة الغاز الطبيعي، على أن يتم استكمال المنظومة بباقى المخابز في المناطق التي يصلها الغاز الطبيعى تباعا، وتعميم ذلك على مراكز ومدن المحافظة، وفقا لتوصيل الغاز الطبيعى على مراحل .

وأشار مدير عام التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، إلى وجود عدد 12 مخبزا بالعريش حاليا، يعملون بالغاز الطبيعى، بدلا من السولار، وذلك منذ فترة، مما يؤدى إلى تقليل التكلفة وتحسين جودة الخبز المنتج، بالإضافة للحفاظ على بيئة نظيفة.