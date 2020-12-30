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شكرا لقرائتكم خبر عن «الطب البيطري بدمياط»: علاج 420 رأس ماشية بمركز الزرقا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة دمياط، إن المديرية، نفذت قافلة بيطرية مجانية في كافة التخصصات، بقرية الكاشف الجديدة، في عزبة جابر التابعة لمركز الزرقا.
وأضاف شكري أنه تم الكشف وعلاج قرابة 420 رأس ماشية، مابين أمراض باطنة وعلاج طفيليات خارجية وداخلية ورش الماشية، فضلا على علاج 1100 حلات دواجن منزلية لصغار المربين، مشيرا إلى أنه تم صرف جميع الأدوية مجاناً، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لتنفيذ توجيهات وزيرالزراعة.
وأكد وكيل الطب البيطري، بمحافظة دمياط، أنه تم عمل قافلة طبية بيطرية مجانية، في جميع التخصصات، بتوجيهات من وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
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