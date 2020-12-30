شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف أعمال رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية وكافة أماكن التجمعات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والحد من انتشاره تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتعقيم ورش المنشآت والشوارع وأماكن التجمعات وذلك بنطاق المركز والقرى وكذا المرور على المطاعم والكافيهات والأماكن العامة والمتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم إلى أنه تم تعقيم وتطهير المصالح الحكومية والشوارع بقرى مليج والبتانون.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان برش وتعقيم المصالح والمنشآت والمدارس وكذا تطهير مستشفى سرس الليان العام بالتنسيق مع الإدارة الطبية، بالإضافة إلى أنه تم رش وتطهير منازل حالات العزل المنزلي والمتابعة المستمرة لهم لضمان الالتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وعدم التهاون حيال المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين، مع إستمرار حملات تطهير وتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار عدوي فيروس كورونا.