شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تلقينا 122 ألف طلب تصالح على مستوى المراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرًح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة حتى أمس قد وصل إلى 122 ألف و35 طلباً، مشيراً إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد 31 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء، والتي تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقى الطلبات، غدا الخميس، وأنه لن يُمد العمل بالقانون فترات آخرى، لافتا إلى أن المحافظة قدمت تسهيلات كبيرة أمام المواطنين، حيث تم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المقدم بشأنها طلبات تصالح.

وطالب «غنيم»، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التي أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، لافتا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين«صباحية ومسائية»وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وشدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.