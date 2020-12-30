شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تنفيذ منظومة كارت الفلاح في 12 محافظة وتسليم 950 ألف كارت بها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد تقرير رسمي، أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي، والتي تعد إحدى المنظومات الجديدة لحماية الفلاح بهدف الحفاظ على حقوقه والتسهيل على الدولة في توجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليًا، وتوضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة.
ورصد التقرير حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه أبرز مزايا تلك المنظومة، مبينًا أنها تُسهل الحصول على الحصص المقررة من كل مستلزمات الإنتاج والوقود، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الكارت كبطاقة مسبقة الدفع لخدمات الحكومة الإلكترونية.
ووفقًا للتقرير يمكن للمزارعين الحصول على معاش أو تأمين صحي بموجب الكارت، فضلاً عن تيسير صرف أو سداد أي مستحقات مالية أو قروض عليهم، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المنظومة بـ12 محافظة وتسليم 950.9 ألف كارت بها، وهي محافظات (الغربية- بورسعيد- أسيوط- سوهاج- البحيرة- الشرقية- القليوبية- المنوفية- الجيزة- الفيوم- الأقصر- الدقهلية).
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