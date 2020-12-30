شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية لضبط منظومة البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت الأستاذة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المخططات التفصيلية لعدد ١٦ قرية بـ٥ مراكز تابعة لمحافظة دمياط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم، حيث تضمنت تلك المخططات التي تم اعتمادها ٤ قرى بمركز دمياط، و٣ بمركز فارسكور، وكذا ٣ قرى بمركز كفر البطيخ و٥ قرى بمركز كفر سعد وقرية بمركز الزرقا.

وأوضحت المحافظ أن ما يتم تنفيذه بهذا الخصوص يأتى وفقاً لبنود الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لضبط منظومة البناء والقضاء على المخالفات المتعلقة بذلك الملف، وأيضاً تسهيل إستصدار تراخيص البناء وفقاً للقوانين المنظمة لذلك واتساقا مع خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، منوهة إلى أنه تم مراعاة عدة معايير تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخطط المستقبلية التي تتناسب مع الأجيال القادمة لكى ينعموا بحياة كريمة خالية من العشوائيات والتكدسات.

وأشارت إلى أن المخططات التفصيلية تعتبر مرتكزًا اساسيًا للتنمية العمرانية والشاملة، نظرًا لما توضحه من استعمالات للوضع الحالى والأراضي القائمة والخدمات المقترحة وعروض الشوارع وكافة الاشتراطات البنائية التي وردت بالمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة.

وأضافت «عوض» أن إعداد المخطط التفصيلى جاء بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، لافتة إلى أنه سيتم عرض تلك المخططات على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها بديلا عن المجالس الشعبية المحلية تمهيدًا بنشرها بالجريدة الرسمية للعمل بها.