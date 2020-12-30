شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تتفقد المخزن الرئيسي للأدوية والمستلزمات الطبية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة مفاجئة إلى مقر المخزن الرئيسي للأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة، وذلك للإطمئنان على الرصيد والمخزون الاستراتيجى لأدوية بروتوكول علاج كورونا.

تفقدت المحافظ أقسام المخزن وغرفة التبريد، واطمأنت على الالتزام بالاشتراطات الخاصة بتخزين الأدوية قبل توزيعها على المستشفيات، وكذا آلية العمل بالمخزن الذي يتم توريد احتياجاته من إدارة التموين الطبي بوزارة الصحة والسكان، كما قام فريق إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بعمل حصر شامل لكافة الأدوية والمستلزمات بالمخزن، للتأكد من تغطية احتياجات الفترة المقبلة.

ووجهت «عوض» تعليماتها إلى المدير المسؤول عن المخزن بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة لتقديم بيان يومي بالرصيد المتاح من أدوية علاج كورونا.

