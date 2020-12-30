شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «ستر ودفا».. توزيع بطاطين الشتاء بالقرى الأكثر احتياجًا بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت جمعية الأورمان بقنا بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة قنا، بالتعاون مع شركة أورانج، ضمن مبادرة «ستر ودفا»، لمجابهة فصل الشتاء، حيث تم التوزيع في قرية دندرة مركز قنا، وقرية نجع عمارة مركز نجع حمادي، وقرية حاجر دنفيق مركز نقادة، وقرية الكوم الأحمر مركز فرشوط .

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بقنا لديه خطة محكمه ينفذها للتوزيع العادل على أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

وأشار «شعبان»، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.