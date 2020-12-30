شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: إصلاح كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب بالإسماعيلية وبورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة، إصلاح عدة كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب في وقت قياسي منها كسر بخط طرد قطر 400 خاص بمحطة رفع R1 وR2 بشارع النصر بحى الزهور بمحافظة بورسعيد، وإصلاح خط 600 المغذي لمدينة المستقبل، وخط 300 المغذي لقرية الواصفية والعطارة والكرايم، وخط 300 المغذي للمنطقة الحرة الورش، وإصلاح كسر بخط 4 بوصه بمنطقة العقادة.
وأضاف «عصمت» أنه تم إصلاح كسر بخط 4 بوصه بعزبة نور الصباح بسرابيوم بالإسماعيلية، وكسر بخط 4 بوصه بشارع السبيل طريق المعديه بقرية سربيوم، وإصلاح كسر 4 بوصه بمنطقة هاويس سرابيوم، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 300 مم على الطريق الصحراوى.
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