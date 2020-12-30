شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تودع 2020 بأكبر احتفالية مع مستخدميها في الشرق الأوسط وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد العام 2020 ظروفا صعبة في جميع دول العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، والتي أدت إلى اتجاه كثير من الدول لفرض إجراءات احترازية مشددة، وحجر صحي لعدة أشهر متتالية، لذلك قررت تيك توك -في إطار دورها لإسعاد مستخدميها- إقامة احتفالية خاصة ومميزة احتفالا بنهاية عام 2020، لادخال البهجة على مستخدميها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشاركتهم احتفالات العام الجديد، حيث تحمل الاحتفالية اسم 2021 Make A Wish، وذلك يوم 31 ديسمبر 2020.

ويبدأ الحفل في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويتضمن العديد من الفقرات أولها فيديو تشويقي، وعروض ضوئية متميزة، تضيء بها تيك توك كل من أهرامات الجيزة وبرج خليفة بإمارة دبي.

وتشارك تيك توك المستخدمين بالعد التنازلي لبداية العام من خلال حفل للسوبر ستار محمد حماقي يحيه من الأهرامات بدون تواجد للجمهور، كما يُحي كل من النجم سيف نبيل والنجمة بلقيس حفلا آخر من إمارة دبي.

يأتي بعد ذلك الفقرة الأحب لمعظم جمهور التيك توك، وهي العروض الكوميدية، تبدأ بعرض من قبل الفنان شادي ألفونس، يتبعه عروض كوميدية أخرى.

أما لعشاق كرة القدم، فسيتم دعوة 2 من لاعبي كرة القدم فري ستايل لتقديم فقرات مهارية، يليها حفل توزيع جوائز TikTok Rising Stars والأداء الخاص، والتي يتم استضافتها من قبل مقدمي TikTok من الاستوديو الخاص في دبي للإعلان عن الفائزين، إذ سيحصل الفائزون الخمسة الأوائل على أداء خاص في حفلة رأس السنة، وهناك أيضا جوائز TikTok Hero، الذين تضمهم صورة مجمعة تعرض المرشحين، يليها إعلان الفائزين، وفي النهاية سيكون بث مقطع فيديو قصير مجمّع لشكر جميع الفائزين، ثم في ختام الاحتفالية سيتم عرض فيديو يستعرض أفضل ما تم تقديمه من محتوى على تيك توك خلال 2020.

وخلال العام الجديد 2021 تُجدد «تيك توك» التزامها تجاه مستخدميها، بأن تكون دائمًا منصتهم الأولى التي يمكنهم من خلالها إبراز إبداعهم من خلال توفير أدوات سهلة وبسيطة لخلق محتوى جذاب ومتنوع، وأن تكون وسيطهم للتواصل مع نجومهم المفضلين وتقضية الأوقات الممتعة.