شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، ٣ حالات وفاة جديدة نتيجة إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد، أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام، ليصل عدد حالات الوفاة إلى ٦٣ على مستوى المحافظة.
وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالات المتوفية بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينتي العريش وبئر العبد، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرهم.
من جانبه شدد الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.
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