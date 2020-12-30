شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تتفقد التزام المطاعم والكافيتريات برأس البر بإجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء أمس الثلاثاء، مدينة رأس البر، حيث تفقدت المحافظ خلال الجولة عدد من الكافتيريات والمقاهي والمطاعم والفنادق بالسوق العمومى وشارع النيل، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزام الأفراد بإرتداء الكمامات الواقية واتباع جميع الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كما تم التأكد خلال جولة المحافظ من الالتزام بنسبة إشغال ٥٠٪، ووجهت المحافظ تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بتطبيق كافة التدابير الوقائية والالتزام بمواعيد الغلق التي تم تفعيلها مطلع الشهر الجاري، مؤكدة أنه سيتم تفعيل القانون على غير الملتزمين.

ولاحظت «عوض» خلال جولتها وجود عدد من الجراجات المخالفة، ووجهت بتشميع تلك الجراجات فورًا، والتصدى لأي مخالفات فور وقوعها، كما قادت حملة لرفع الإشغالات بالسوق العمومي، حيث أكدت على تنفيذ حملات مكثفة للتصدى لأية تعديات على الطريق العام وأي عشوائيات بالشوارع.