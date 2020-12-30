شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: مصر نجحت في الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة والأرز والبصل والبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي الإنجازات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، موضحاً أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الخضر والفاكهة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 20.5 مليون طن للخضر و10.7 مليون طن للفاكهة، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 6.5 مليون طن، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من البصل لـ 100% بعد إنتاج 4 مليون طن.

وأشار التقرير حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء من بيض المائدة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 13 مليار بيضة، وكذلك تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 58% وبإنتاج وصل لـ520 ألف طن وأيضًا، وصل الاكتفاء الذاتي من دواجن التسمين لـ96% حيث وصل الإنتاج إلى 1.4 مليار طائر، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من الأسماك لـ90% والإنتاج إلى 2 مليون طن.